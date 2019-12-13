Якутск, , 06:15 — REGNUM Минэкологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии сообщило, что сроки охоты на лося, благородного оленя, косулю сибирскую и дикого северного оленя таёжной популяции на исходе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сезон охоты заканчивается через два дня — 15 декабря и в течении 10 дней после даты нужно сдать разрешения на добычу животных по месту выдачи, а также отчитаться о добытых охотничьих ресурсах. За нарушение охотникам грозит административная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие сезона охоты в Якутии не переносили из-за лесных поджаров. Он стартовал с 1 августа.