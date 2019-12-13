Пекин, , 05:38 — REGNUM Береговая охрана Китая отчиталась о бесперебойной работе ее экстренной горячей линии с момента ее запуска в июле текущего года, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Всего было получено 22 654 обращения на линии по 2755 случаем, включая контрабанду, наркоторговлю, незаконную добычу ресурсов и прочим нарушениям на море. Служба работает круглые сутки и имеет 12 станций по всему Китаю, что позволяет единовременно получать до 37 экстренных звонков.

Люди могут набрать 95−110, чтобы дозвониться до экстренной линии. Если же необходимо совершить звонок из-за рубежа или там, где не действует китайская телекоммуникационная сеть, необходимо звонить по номеру 010 — 68 995 110.

Как сообщало ИА REGNUM, береговая охрана Китая с начала 2019 года изъяла более 2 млн тонн морского песка, который нелегальной добывался в прибрежных водах Поднебесной.

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