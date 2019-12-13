Москва, , 05:42 — REGNUM Цены на живые новогодние ёлки выросли за год на 10%. Об этом сообщили в сервисе для размещения объявлений «Авито».

Новогодние ёлки по высокой цене можно купить в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске (средняя цена 1,500 руб), а самые низкие цены в Тольятти, Омске и Екатеринбурге (средняя цена 650−700 руб).

Дороже всех новогоднее дерево продается в Краснодаре. В этом городе цена вечнозеленого украшения составляет в среднем 2100 руб.

«Средняя цена искусственной елки к новому 2020 году в России составит 1,769 тысячи рублей, живой ели — 1,253 тысячи рублей», — сообщили аналитики сервиса.

По данным «Авито», почти 60% жителей России украшают свои дома к новогодним праздникам искусственными ёлками.

Напомним, 1 ноября аналитический центр «Авито Недвижимость» сообщил, что средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%.

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