Пекин, , 05:30 — REGNUM Министерство финансов и Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили в общей сложности 5,24 млрд юаней (около $745,88 млн), чтобы гарантировать тёплую зиму тем, кто пострадал от природных катаклизмов, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Деньги будут выделены районам, пострадавшим от природных катаклизмов, чтобы помочь им в устранении последствий разгула стихии, а также на поддержание условий жизни пострадавшим. Все базовые нужды людей будут удовлетворены благодаря этим средствам.

Отдельно власти подчеркнули, что спрос с местных чиновников будет особенно сильным, в связи с чем им необходимо усилить надзор за тем, куда пойдут деньги, поскольку близится Китайский Новый год, в связи с чем все нуждающиеся должны получить все необходимое в полном объеме и точно в срок.