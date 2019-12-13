Пекин, , 05:10 — REGNUM Около 79 млн авиаперелётов ожидается в Китае за время пика перевозок на Китайский Новый год, что на 8,4% больше, чем годом ранее, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

За время сорокадневного пика Гражданская администрация авиации Китая ожидает, что ежедневно будет в среднем осуществляться более 16 тыс. перелетов. Судя по статистике бронирования, внутренний рынок авиаперевозок развивается стремительней международного.

Как сообщала компания China State Railway Group Co., Ltd., за время пика перевозок Весеннего Фестиваля количество железнодорожных перевозок достигнет 440 млн единиц, что на 8% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Напомним, что празднование Китайского Нового года или Весеннего Фестиваля продлится с 24 по 30 января, в то время как пик перевозок или «чаньюнь» продлится 40 дней с 10 января по 18 февраля.

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