Вэньчжоу, Китай, , 05:02 — REGNUM Полиция города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая раскрыла банду контрабандистов, у которых была изъята крупнейшая партия чешуи панголин, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Вэньчжоуским отделением бюро по борьбе с контрабандой таможни Ханчжоу в рамках одного дела было изъято 306 упаковок чешуи панголин общим весом 10,65 тонн. Всего же полиция уже изъяла 23,21 тонны чешуи панголин и арестовала 18 подозреваемых. Расследование вывело полицейских на банду, которая совместно со своими иностранными подельниками возила панцири из Южной Африки в Китай.

Изъятая чешуя принадлежат белобрюхому панголину — исчезающему виду, торговля которым запрещена в рамках международной торговли Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Как сообщили полицейские, один панголин держит на себе около 0,4−0,6 кг чешуи.

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