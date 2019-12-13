Новосибирск, , 04:58 — REGNUM Новогодний ледовый городок в центре Новосибирска заработает уже в ближайшие выходные, 14 — 15 декабря, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Напомним, что в этом году центральной площадкой празднования Нового года в Новосибирске станет Театральный сквер. Перед зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета устанавливают главную городскую ёлку, здесь же залили каток.

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Для городка привезли 300 штук ледяных плит, которые монтировали семь человек, а три скульптора с помощниками вырезали праздничные украшения изо льда. В выходные дни новосибирцы смогут покататься на коньках и послушать классическую музыку.

Главный ледовый городок, как пообещали власти, будет по-настоящему сказочным.

В новогоднюю ночь здесь запустят всего несколько фейерверков, а любителей активного отдыха приглашают на Михайловскую набережную, где будут работать аттракционы, горки и большой каток.

По предварительным данным, каток возле НОВАТа будет работать до 15 февраля 2020 года.