Пекин, , 04:52 — REGNUM Более 12 млн жителей Пекина получили питьевую воду благодаря проекту водоотведения, который с момента запуска 12 декабря 2014 года передал 5,2 млрд кубометров воды из водохранилища Даньцзякоу в центральном Китае, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Подушевое снабжение водой в Пекине выросло до почти 150 кубометров со 100 кубометров за прошедшие пять лет, сообщил заместитель главы городских сетей водоснабжения Лю Гуанмин. По информации властей, 70% отведенной воды или 3,5 млрд кубометров поставляются водопроводным станциям, а оставшаяся часть — хранится в водохранилищах крупного и среднего размера, а также питают подземные воды, реки и озера.

Водохранилище Миюнь является крупнейшим в Пекине и главным источником питьевой воды города. Оно получило 450 млн кубометров воды благодаря проекту водоотведения. Согласно статистике, в настоящее время в водохранилище имеется рекордные 2,6 млрд кубометров воды.

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