Санкт-Петербург, , 03:42 — REGNUM Выставка «Неизвестная война. К 80-летию победы на Халхин-Голе» открылась 12 декабря в Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны России.

Выставка расскажет посетителям о войне, в которой Советский Союз учился воевать «по-новому», и опыт которой оказался очень важен для последующих побед в Великой Отечественной войне.

В экспозиции представлены уникальные экспонаты, найденные поисковиками и учёными на местах боёв, личные вещи советских и японских солдат, детали сбитых японских самолётов, редкие фотографии, запечатлевшие эпизоды боёв в районе реки Халхин-Гол и другие.

Артиллерийский музей представил из своего собрания два трофейных японских артиллерийских орудия. Напомним, в 2019 году военному конфликту на реке Халхин-Гол, где советские войска пришли на помощь дружественной Монголии и разгромили японских агрессоров, исполнилось 80 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября стало известно о намерении студии Ленфильм в Санкт-Петербурге снять документально-художественный фильм о сражении на реке Халхин-Гол 1939 года, в ходе которого Красной Армии удалось пресечь провокацию японских милитаристов.

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