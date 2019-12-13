Москва, 13 декабря 2019, 02:24 — REGNUM Церемония прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым состоялась 12 декабря в Москве в храме Христа Спасителя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
С бывшим градоначальником пришли проститься президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, министры, депутаты Госдумы, общественники, театральные деятели и многие другие.
Панихиду отслужил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Гроб был закрытым. Похоронили Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище рядом с могилами писателя Сергея Михалкова, актрисы Татьяны Самойловой и певицы Людмилы Зыкиной.
Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года. Он был мэром Москвы с 1992 по 2010 года и руководил столицей восемнадцать лет. Был награжден множеством медалей и наград. Умер на 84 году жизни.