Москва, 13 декабря 2019, 02:24 — REGNUM Церемония прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым состоялась 12 декабря в Москве в храме Христа Спасителя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Могила Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище
Могила Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С бывшим градоначальником пришли проститься президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, министры, депутаты Госдумы, общественники, театральные деятели и многие другие.

Бывший мэр Оренбурга Юрий Мищеряков приехал проститься с Юрием Лужковым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Лужковым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В храм Христа Спасителя приходят с цветами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Свечи поставленные за упокой Души
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Москва прощается с Юрием Лужковым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Записочки написанные в храме
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания в храме Христа Спасителя
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Книга в которой можно написать соболезнования
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Поминальные свечи за упокой Души
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Панихиду отслужил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Гроб был закрытым. Похоронили Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище рядом с могилами писателя Сергея Михалкова, актрисы Татьяны Самойловой и певицы Людмилы Зыкиной.

Москва прощается с Юрием Лужковым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Москва прощается с Юрием Лужковым
Из храма Христа Спасителя выносят гроб
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Траурные венки несут впереди гроба
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Отпевание в храме Христа Спасителя закончилось
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Родственники и близкие друзья прощаются с Юрием Лужковым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Награды и медали Юрия Лужкова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Траурный кортеж
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года. Он был мэром Москвы с 1992 по 2010 года и руководил столицей восемнадцать лет. Был награжден множеством медалей и наград. Умер на 84 году жизни.

У могилы Юрия Лужкова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юрий Лужков похоронен рядом с Татьяной Самойловой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Траурные венки от друзей и близких для Юрия Лужкова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM