Москва, , 01:49 — REGNUM Около 1,5 млн граждан России числятся невыездными из-за долгов по алиментам, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Федеральной службе судебных приставов (ФСПП).

По состоянию на ноябрь 2019 года, 1,42 млн российских граждан не смогут выехать за границу из-за долгов по алиментам. Отмечается, что эта цифра на 143 тысячи больше, чем за аналогичный период 2018 года. Также потенциально невыездными могут стать 13,1 млн неплательщиков штрафов ГИБДД, а также 2,5 млн человек, имеющих долги за оплату услуг ЖКХ.

Кроме того, источник в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщил, сколько граждан РФ могут потенциально лишиться возможности выезжать за границу из-за долгов по кредитам. По их данным, около 7−8 млн человек имеют задолженность выше 30 тысяч рублей с просрочкой в 90 дней. По мнению источника, просрочки по платежам происходят из-за трудного финансового положения должников, вызванного рядом причин.

Как сообщало ИА REGNUM, к 12 декабря более 800 жителей Красноярского края лишились права выезда за границу из-за долгов за услуги ЖКХ. Отмечается, что законодательство РФ позволяет ограничить должникам выезд за пределы страны, если сумма долга достигает 30 тысяч рублей.

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