Можайск, Московская область, 13 декабря 2019, 01:22 — REGNUM Главная ёлка страны, которая украсит Соборную площадь столицы, будет спилена в Можайском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Москву главную ёлку доставят 15 декабря.
Ранее сообщалось, что самая высокая в России новогодняя ёлка установлена в Красноярске. Высота новогоднего украшения столицы Красноярского края составляет 55 метров.
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