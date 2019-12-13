Можайск, Московская область, , 01:22 — REGNUM Главная ёлка страны, которая украсит Соборную площадь столицы, будет спилена в Можайском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Торжественный спил 20-й общероссийской новогодней ёлки 2019—2020 года состоится в 14:00 13 декабря», — говорится в сообщении.

В Москву главную ёлку доставят 15 декабря.

Ранее сообщалось, что самая высокая в России новогодняя ёлка установлена в Красноярске. Высота новогоднего украшения столицы Красноярского края составляет 55 метров.

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