Пекин, , 23:57 — REGNUM Китайская компания Fosun Tourism Group, купившая обанкротившегося британского туроператора Thomas Cook, намерена возродить бренд уже в 2020 году, сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства в компании, Fosun Tourism намерена объединить приобретённые ею активы с рядом собственных туристических услуг под брендом Thomas Cook.

Как сообщало ИА REGNUM, старейший в мире туроператор Thomas Cook в сентябре объявил о банкротстве и отмене всех авиарейсов для своих клиентов из-за задолженности в 1,7 млрд фунтов стерлингов. Фирма была основана в 1841 году британским предпринимателем Томасом Куком.

В ноябре Fosun Tourism сообщила о покупке 18% акций Thomas Cook за $14 млн. Помимо самого бренда китайская компания приобрела сети отелей Casa Cook и Cook’s Club, а также сайты компании, её мобильные приложения и аккаунты в социальных сетях.