Нижний Новгород, , 23:32 — REGNUM Родители детей, страдающих от тяжелого заболевания «муковисцидоз», вышли на пикет к зданию министерства здравоохранения Нижегородской области. Аналогичные акции проходили ранее во многих регионах страны.

Родители требуют вернуть импортные эффективные антибиотики, а не предлагать для лечения дженерики отечественного производства, поскольку многие из них вызывают побочные эффекты. Препараты, которые годами помогали выживать больным муковисцидозом исчезли в связи с изменениями российского законодательства, сообщает NewsNN.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные акции состоялись в Казани и Йошкар-Оле. Ранее семьи пациентов с таким заболеванием обратились с открытым письмом к Владимиру Путину. До настоящего момента под ним набралось уже более 233,1 тыс. подписей. В целом в стране около 4 тыс. пациентов с муковисцидозом. В обращении говорится, что сейчас такие пациенты практически обречены на медленную и мучительную смерть.

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