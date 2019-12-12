Киев, , 23:28 — REGNUM Подозреваемые в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета выбирали себе следующую «сакральную жертву», чтобы этим убийством дестабилизировать ситуацию на Украине, заявил 12 декабря на брифинге первый замглавы Национальной полиции Украины Евгений Коваль.

В качестве доказательства журналистам была предъявлена запись телефонного разговора подозреваемой Юлии Кузьменко с неизвестной собеседницей.

В ходе беседы Кузьменко заявляет, что «нужен герой-жертва».

«Нам нужна героиня. Потому что попсовый персонаж «Слуги народа» можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой», — говорит Кузьменко.

Подозреваемые обсуждали сценарий по дестабилизации ситуации в стране через убийство «сакральной жертвы» из числа известных и популярных в обществе женщин, заявил Коваль.

При этом он не исключил, что в качестве «сакральной жертвы» могли быть убиты и дети.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Киеве заявили о задержании нескольких участников карательной операции в Донбассе, причастных к убийству журналиста Шеремета в 2016 году.

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