Токио, , 23:10 — REGNUM Компания Square Enix неожиданно для геймеров выпустила версию ремастера игры The Last Remnant для мобильных платформ. Она уже сегодня, 12 декабря, доступна для покупки в магазинах App Store и Google Play.

https://twitter.com/engadget/status/1205181577766088704

Стоит отметить, что издатель ранее не делал никаких объявлений по этому поводу. Ремастер для платформ PlayStation 4 и Nintendo Switch Square Enix выпустила чуть более года назад — 6 декабря 2019 года.

Оригинальная игра вышла на платформе Xbox 360 в 2008 году, в 2009 году вышла её версия для ПК. The Last Remnant — это ролевая игра, в которой действия происходит в трёх разделённых областях: на мировой карте, локации и боевом экране. Стоит отметить, что она порой получала низкие оценки от критиков из-за ошибок и технических проблем.

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