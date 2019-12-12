Санкт-Петербург, , 23:01 — REGNUM В Министерстве транспорта РФ рассказали, что они рассмотрят заявку лоукостера из Венгрии Wizz Air на выполнение полетов из «Пулково» по новому режиму «открытого неба», сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Как отметили сотрудники министерства, Wizz Air стал первой компанией, подавшей заявку на старт полетов. О своих намерениях также упоминали лоукостеры Ryanair и EasyJet, но официально их пока не оформили. Замминистра транспорта России пояснил: «Как только любая авиакомпания — лоукостер европейский заявит о своей готовности летать по каким-то маршрутам, мы тут же это все реализуем на практике. Сейчас появился первый конкретный маршрут и первая конкретная заявка от Wizz Air».

Ожидается, что министерство рассмотрит заявку и вынесет свое решение до конца 2019 года.