Москва, , 22:59 — REGNUM На этой неделе многие консульства и визовые центры опубликовали свое расписание на период новогодних и рождественских каникул. Из стран зоны шенгена только Италия будет отдыхать всего лишь три дня — 25 и 26 декабря и 1 января, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Сотрудники визового центра Италии в Москве рассказали, что они, как и сотрудники генконсульства, не будут работать только три дня, а в остальные дни — по привычному расписанию. Путешественники смогут как подать документы, так и забрать их. Добавим, что на сегодняшний момент на оформление документов уходит порядка 4 дней, так что самостоятельные туристы еще спокойно успевают получить визу.

Эксперты полагают, что такой рабочий график будет удобен прежде всего тем, кто путешествует без туроператора — турагенты обычно стараются успеть все сделать до праздников.