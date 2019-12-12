Вашингтон, , 22:45 — REGNUM В массовой многопользовательской игре Conan Exiles стартовали бесплатные выходные. Об этом 12 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Стоит отметить, что игру в течение некоторого времени также можно будет приобрести со скидкой. Акции закончатся 16 декабря 2019 года. Разработкой игры занимается норвежская компания Funcom, известная как создатель игры Anarchy Online.

Conan Exiles представляет собой игру-песочницу, в которой геймерам предлагается выживать в мире Конана-варвара. Очки опыта можно получать в боях, при крафте различных предметов и просто в течение игровой жизни персонажа. Релиз Conan Exiles состоялся 8 мая 2018 года.

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