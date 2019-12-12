Набережные Челны, Татария, , 22:35 — REGNUM Туристы из Набережных Челнов, отправившиеся отдыхать в сентябре в Сочи, опоздали на обратный рейс, как они утверждают, по ошибке туроператора. Суд, в который они обратились за компенсацией, отклонил их претензии, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Как поясняют сами путешественники, они летом 2019 года купили тур в Сочи на 5 ночей и 6 дней, как они полагали, с вылетом 12 сентября, но оператор ошибочно поставил вылет на 11 сентября. Когда туристы приехали в аэропорт, они обнаружили, что их самолет улетел в Нижнекамск почти сутки назад. После этого они обратились в суд. Однако судьи не заняли позицию истцов.

Согласно постановлению, «после получения маршрутных квитанций от ответчика, истцы обязаны были проявить должную озабоченность и внимательность, ознакомиться с проездными билетами и своевременно явиться в аэропорт для вылета. Доводы истцов о том, что ответчиком не была предоставлена информация, опровергаются маршрутными квитанциями».