Кэри, США, , 22:29 — REGNUM Магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу популярной инди-игры The Escapists. Любой желающий может скачать её в клиенте компании.

The Escapists представляет собой ролевую игру-головоломку от студии Mouldy Toof, в которой геймерам предлагается выступить в роли заключённого, планирующего побег из тюрьмы.

В процессе прохождения игры им придётся различным образом взаимодействовать с другими заключёнными, «прокачивать» персонажа, повышая его шансы на успешный побег и скрывать своё оборудование от охранников.

Напомним, 10 декабря 2019 года Mouldy Toof опубликовала трейлер своей новой игры, которая получила название The Survivalists. Она представляет собой симулятор выживания, ожидается, что её релиз состоится в 2020 году.

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