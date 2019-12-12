Челябинск, , 22:10 — REGNUM Челябинский минздрав не получал писем и официальных запросов от сотрудников скорой помощи Сатки, которые протестуют против низкой зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По словам чиновников, с требованиями медиков они знакомятся как и все — из незарегистрированных групп и соцсетей. При этом выступающие якобы прячут свои лица, а на последнем видео текст по бумажке читал неизвестный.

«Возможно ли это вообще комментировать?» — вопрошают в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники скорой заявили о снижении своих зарплат. По их словам, это произошло после перехода на новую систему расчёта выплат.

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