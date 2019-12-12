Рим, , 21:40 — REGNUM Жители так называемых «народных домов» (жилье, временно предоставляемое государством) в одном из римских пригородов провели в четверг, 12 декабря, акцию протеста, передает Sky.

Протестующие подожгли баки для мусора, стоящие неподалеку от их домов, чтобы привлечь таким образом внимание к проблеме до сих пор не включенного отопления в их домах.

Представители мэрии отметили, что знают о проблеме и прилагают все усилия к ее решению. В настоящее время отопление включено в 85% «народных домах» Рима.