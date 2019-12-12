Сатка, Челябинская область, , 21:28 — REGNUM В Челябинской области сотрудники скорой помощи Сатки заявляют о низких зарплатах. В связи с переходом на новую систему расчёта размеры выплат снизились, отметили они в видеообращении, опубликованном в интернете.

Агентство новостей «Доступ» сообщает, что медики отрицают заявления чиновников о том, что на скорой помощи якобы платят в среднем 21 тыс. рублей. После введения новой системы работники потеряли до 80% заработка. Водитель Денис Ахтямов заявляет, что в ноябре получил всего 14,5 тыс. рублей.

Отметим, ранее протестовали сотрудники скорой помощи Магнитогорска. Они также сообщали о снижении своих зарплат.