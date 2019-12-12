Тамбов, , 21:21 — REGNUM В Тамбовской области сегодня, 12 декабря, представителям пожарных служб из муниципальных были вручены ключи от новых спецмашин. На обновление автопарка направлено почти 130 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Ключи вручили первый вице-губернатор Олег Иванов, спикер областной думы Евгений Матушкин, начальник ГУ МЧС Олег Зацепин Tambov.gov.ru

Автопарк областного пожарно-спасательного центра пополнился 15 новыми пожарными автомобилями. Ключи от спецтехники в торжественной обстановке вручили первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов, председатель областной думы Евгений Матушкин, начальник главного управления МЧС по Тамбовской области Олег Зацепин.

Спецтехника приобретена в рамках целевой государственной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области». Ее общая стоимость составляет 129,5 млн рублей. Это самая крупная партия пожарной техники за всю историю учреждения, позволяющая обновить автопарк тамбовских пожарных на 25%.

Автопарк пожарно-спасательного центра пополнился 5 новыми пожарными автомобилями Tambov.gov.ru

14 автоцистерн на базе автомобилей «Урал» и один штабной микроавтобус переданы в пожарные части в города и районы области. Автоцистерны изготовлены в соответствии с современными техническими требованиями, являются надежными, манёвренными и эффективными в тушении пожаров. Кроме этого, они предназначены для проведения аварийно-спасательных работ, в том числе в результате ДТП.

Губернатор Александр Никитин уделяет первоочередное внимание вопросам безопасности граждан. Укрепление материально-технической базы Пожарно-спасательного центра будет продолжено, в том числе планируется дальнейшее обновление автопарка пожарных частей региона.