Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Японская издательская компания Square Enix вновь отложила релиз ремастера (современная версия популярной старой игры с улучшенной графикой) Final Fantasy Crystal Chronicles. об этом 12 декабря сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1205146952364634112

Представители Square Enix сообщили, что её руководство решило дать разработчикам больше времени на доработку игры. Компания не стала называть новую дату релиза, однако сообщила, что он состоится летом 2020 года.

Оригинальная игра Final Fantasy Crystal Chronicles представляет собой спин-офф серии игр Final Fantasy. Ранее её релизы состоялись на таких платформах, как Nintendo GameCube, Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS и Android.

Читайте ранее в этом сюжете: Симулятор зоопарка Planet Zoo получит праздничное дополнение