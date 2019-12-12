Лондон, , 20:09 — REGNUM Игра Planet Zoo, представляющая собой симулятор зоопарка, 17 декабря 2019 года получит новое «праздничное» дополнение (DLC). Об этом 12 декабря сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1205115090023919616

«Арктический пакет» (The Arctic Pack) введёт в игру белого медведя и арктического волка, два тематических сценария, мексиканский и норвежский биомы, а также сотни вариантов растений и декораций. Вместе с платным DLC выйдет бесплатное обновление, которое добавит в игру несколько новых функций.

Релиз Planet Zoo состоялся 24 сентября 2019 года. Разработкой игры занимается британская компания Frontier Developments, которая хорошо известна геймерам по проекту многопользовательского космического симулятора Elite Dangerous.

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