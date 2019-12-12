Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Epic Games вводит в Fortnite «Годовой пропуск», который предоставит его обладателям доступ ко всем сражениям и возможность получить эксклюзивные косметические элементы. Об этом 12 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Таким образом, те кто купят 2020 Annual Pass, получат предстоящий пакет2020 Fortnite Battle Royale: Battle Bundles и 7 эксклюзивных косметических средств. Отмечается, что Battle Bundles откроет 25% контента в каждом пропуске сразу после выпуска.

Кроме того, в сеть устекла информация об этой «косметике». Купившие годовой пропуск получат ряд эксклюзивных аксессуаров, скинов и эмоций, в том числе скины белого медведя с повязкой на глазу и ракетной пусковой установкой Polar Patroler, ледяного крылатого демона по имени Shiver, а также рождественский джемпер с оленем.

Ранее видеосервис YouTube назвал самые популярные игры 2019 года. Fortnite занял в рейтинге второе место, первое досталось Minecraft, а третье — Grand Theft Auto.

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