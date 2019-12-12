Челябинск, , 19:45 — REGNUM В Челябинске под суд отдан гражданин, который ночью 5 октября напал на женщину в подъезде дома по улице Победы. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Гражданин обвиняется в покушении на насильственные действия сексуального характера. Он натянул на голову чулок и заскочил в подъезд следом за потерпевшей. Застегнул на женщине наручники и выразил желание совершить против неё насильственные секс-действия.

Преступление он не довёл до конца, так как гражданка оказала активное сопротивление. Его быстро поймали и заключили в СИЗО. Теперь ему грозит до десяти лет колонии. Дело рассмотрит Калининский райсуд.