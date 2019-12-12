12 Декабря
 
20:08

Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета — Яна Дугарь, бывшая участница АТО, ныне — контрактник. Фото: Telegram-канал Klymenko Time.По версии следствия она, в частности вела фотосъёмку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.

20:07

Глава МВД Украины Аваков не исключил своей отставки

Глава МВД Украины Арсен Аваков на пресс-конференции в Киеве допустил возможность своей отставки после завершения расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

«У меня есть одна договоренность (с президентом Владимиром Зеленским — прим. ИА REGNUM) — работать честно, других нет. И не факт, что после этого дела и после ряда других завершенных дел мне не захочется попросить об отставке», — сказал Аваков.

19:56

Фотография подозрения Яне Дугарь. Фото: Telegram-канал Klymenko Time

19:47

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что следствию предстоит выяснить заказчика преступления.

«На самом деле страна ещё должна услышать ответ на то, кто же был инициатором или организатором этого ужасного преступления», — сказал Рябошапка.

19:45

Отмечается, что, по версии следствия, взрывное устройство под автомобиль Павла Шеремета закладывали Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

19:44

Следствие подозревает в убийстве журналиста Павла Шеремета пятерых человек: это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и супруги Владислав и Ирина Грищенко.

Отмечается, что специалисты вышли на след подозреваемых посредством изучения всех материалов дела, в том числе изучения записей с камер видеонаблюдения. В работе украинским специалистам помогали их британские коллеги.

19:28

Как отметил первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль, в расследовании убийства Шеремета участвовали представители ФБР США.

По его словам, специалисты провели 800 выемок документов и информации, а следователи допросили три тысячи человек.

19:26

По словам первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля, убийство Павла Шеремета совершалось с целью дестабилизации на Украине.

«Следствие рассматривало четыре версии… Позже остановилось на одной — убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине», — сказал Коваль.

19:18

Также президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что раскрытие убийства Павла Шеремета повлияет на продолжение работы главы МВД Арсена Авакова на его должности.

«У нас серьёзное дело — убийство Шеремета. Ни один порядочный человек никаких договорённостей «на крови» не делает», — сказал Зеленский.

19:16

В ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние события.

«Есть ещё один вопрос — кто заказчик. Я уверен, что на этот вопрос обязательно найдётся ответ в следующий раз. Я очень хочу верить, что это уже будет третья, последняя встреча по поводу этого громкого дела, убийства Павла Шеремета. Третья. Мне не хочется, чтобы это было таким «сериалом»… Как мы говорили — для нас это очень приоритетное дело. К сожалению, таких дел в стране ещё много… Но я уверен, что так крепкое сотрудничество, которое есть между правоохранительными органами, — оно нам найдёт обязательно выводы… И обязательно все преступники будут за решеткой. Это и есть ответ на вопрос — «для чего все мы вместе работаем?» — сказал Зеленский.

19:14

Запись главы МВД Украины Арсена Авакова в Facebook.