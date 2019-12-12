В четверг, 12 декабря, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Соответствующую запись министр сделал на своей странице в Facebook.

Позднее состоялась пресс-конференция с участием Арсена Авакова, а также президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва своего автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве. В качестве журналиста Шеремет работал на российском телевидении в течение практически десяти лет. Последние пять лет своей жизни Шеремет жил работал на Украине.

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