Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета — Яна Дугарь, бывшая участница АТО, ныне — контрактник. Фото: Telegram-канал Klymenko Time.По версии следствия она, в частности вела фотосъёмку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.
Глава МВД Украины Аваков не исключил своей отставки
Глава МВД Украины Арсен Аваков на пресс-конференции в Киеве допустил возможность своей отставки после завершения расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
«У меня есть одна договоренность (с президентом Владимиром Зеленским — прим. ИА REGNUM) — работать честно, других нет. И не факт, что после этого дела и после ряда других завершенных дел мне не захочется попросить об отставке», — сказал Аваков.
Фотография подозрения Яне Дугарь. Фото: Telegram-канал Klymenko Time
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что следствию предстоит выяснить заказчика преступления.
«На самом деле страна ещё должна услышать ответ на то, кто же был инициатором или организатором этого ужасного преступления», — сказал Рябошапка.
Отмечается, что, по версии следствия, взрывное устройство под автомобиль Павла Шеремета закладывали Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.
Следствие подозревает в убийстве журналиста Павла Шеремета пятерых человек: это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и супруги Владислав и Ирина Грищенко.
Отмечается, что специалисты вышли на след подозреваемых посредством изучения всех материалов дела, в том числе изучения записей с камер видеонаблюдения. В работе украинским специалистам помогали их британские коллеги.
Как отметил первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль, в расследовании убийства Шеремета участвовали представители ФБР США.
По его словам, специалисты провели 800 выемок документов и информации, а следователи допросили три тысячи человек.
По словам первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля, убийство Павла Шеремета совершалось с целью дестабилизации на Украине.
«Следствие рассматривало четыре версии… Позже остановилось на одной — убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине», — сказал Коваль.
Также президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что раскрытие убийства Павла Шеремета повлияет на продолжение работы главы МВД Арсена Авакова на его должности.
«У нас серьёзное дело — убийство Шеремета. Ни один порядочный человек никаких договорённостей «на крови» не делает», — сказал Зеленский.
В ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние события.
«Есть ещё один вопрос — кто заказчик. Я уверен, что на этот вопрос обязательно найдётся ответ в следующий раз. Я очень хочу верить, что это уже будет третья, последняя встреча по поводу этого громкого дела, убийства Павла Шеремета. Третья. Мне не хочется, чтобы это было таким «сериалом»… Как мы говорили — для нас это очень приоритетное дело. К сожалению, таких дел в стране ещё много… Но я уверен, что так крепкое сотрудничество, которое есть между правоохранительными органами, — оно нам найдёт обязательно выводы… И обязательно все преступники будут за решеткой. Это и есть ответ на вопрос — «для чего все мы вместе работаем?» — сказал Зеленский.
Запись главы МВД Украины Арсена Авакова в Facebook.