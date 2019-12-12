Салехард, , 18:45 — REGNUM Жительница Ямала за четыре месяца перевела «целителям» четыре миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

В отдел МВД по Салехарду обратилась 51-летняя гражданка, которая увидев рекламу магического снятия порчи по телевизору, стала общаться с «целителями» по указанному телефону. Лишь потеряв 4 млн рублей, женщина поняла, что имеет дело с жуликами.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении неопределённого круга лиц.