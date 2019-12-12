Ульяновск, , 19:26 — REGNUM Указ о переносе рабочего дня 31 декабря на субботу 28 декабря готовятся подписать в Карелии и Ульяновской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администраций этих регионов.

Кроме этих двух регионов, вопрос о согласовании переноса выходного дня 28 декабря на рабочий день 31 декабря обещают на днях рассмотреть в Свердловской области.

Таким образом, своеобразный предновогодний флэшмоб с каждым днём охватывает всё больше регионов страны. На сегодняшний день 31 декабря объявлен выходным в Томской, Псковской, Новосибирской, Владимирской, Кировской, Самарской, Орловской, Курганской, Ленинградской областях, а также в Карачаево-Черкесии, Хакасии, Крыму и в Ставропольском крае.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вопрос об объявлении 31 декабря нерабочим днём дошёл до главы правительства Дмитрия Медведева и сейчас находится на обсуждении. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Читайте ранее в этом сюжете: В ЛДПР надеются, что Путин сделает 31 декабря выходным днем