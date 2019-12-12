Киев, , 18:32 — REGNUM Материалы, полученные в ходе расследования убийства в 2016 году журналиста Павла Шеремета сенсационны и имеют «шокирующий характер», заявил 12 декабря на пресс-конференции в Киеве глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, обществу надо чётче понимать границы патриотизма.

«Информация не только сенсационная, но и шокирующая», — сказал Аваков о материалах расследования.

«Подозреваемые — люди известные», — добавил министр внутренних дел Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря по подозрению в умышленном убийстве журналиста Павла Шеремета на Украине были задержаны участники карательной операции в Донбассе Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

Антоненко также известен как музыкант одной из рок-групп, а Кузьменко считают «волонтёром-медиком».

И тот и другая не скрывают своих неонацистских взглядов, всячески рекламируя их в соцсетях.

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