Киев, 12 декабря 2019, 18:32 — REGNUM Материалы, полученные в ходе расследования убийства в 2016 году журналиста Павла Шеремета сенсационны и имеют «шокирующий характер», заявил 12 декабря на пресс-конференции в Киеве глава МВД Украины Арсен Аваков.
По его словам, обществу надо чётче понимать границы патриотизма.
«Информация не только сенсационная, но и шокирующая», — сказал Аваков о материалах расследования.
«Подозреваемые — люди известные», — добавил министр внутренних дел Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря по подозрению в умышленном убийстве журналиста Павла Шеремета на Украине были задержаны участники карательной операции в Донбассе Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.
Антоненко также известен как музыкант одной из рок-групп, а Кузьменко считают «волонтёром-медиком».
И тот и другая не скрывают своих неонацистских взглядов, всячески рекламируя их в соцсетях.
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