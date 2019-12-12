Пятигорск, Ставропольский край, , 19:13 — REGNUM Три больших современных приюта для бездомных животных планируется построить на Ставрополье. Один из них появится в селе Привольном, которое входит в городскую черту Пятигорска, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе администрации города-курорта.

«Один из наиболее вероятных вариантов локации будущего приюта — село Привольное. Здесь есть участок, соответствующий заданным целям и задачам. Есть и капитальные корпуса строений, к объекту подведены сети электро‑ и водоснабжения», — сказано в сообщении.

Планируется построить не просто место для временного размещения безнадзорных животных, а многопрофильный комплекс с помещением для персонала, кормокухней, прачечной и складским помещением. Предполагается, что новый приют будет обслуживать все города Кавказских Минеральных Вод, а также Минераловодский и Георгиевский районы.

Начать работы на выбранном участке планируется в первом квартале 2020 года. Финансироваться строительство будет за счет средств из краевого бюджета.