Данков, Липецкая область, , 18:19 — REGNUM В Данковском районе Липецкой области вынесен приговор бывшей главе сельского поселения за махинации с земельными участками. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону, женщину признали виновной по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог».

Глава администрации сельского поселения Полибинский сельсовет Данковского района воспользовалась служебным положением и предоставила подложные выписки из похозяйственных книг о праве бессрочного пользования земельными участками лицам, у которых на самом деле таких прав не было. Из собственности государства выбыли семь участков в окрестностях реки Дон общей площадью почти три гектара. Ущерб, причинённый государству действиями чиновницы, оценили в 1,5 миллиона рублей.

Суд приговорил экс-главу поселения к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.