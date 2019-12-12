Вильнюс, , 18:10 — REGNUM В лесах Литвы обосновались медведи, объявил сегодня, 12 декабря, литовский центр по изучению природы Gamtos tyrimų centras, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Если раньше медведи были замечены в Литве, то они передвигались исключительно транзитов — из Белоруссии в Латвию и обратно. Однако на этот раз специалисты центра собрали доказательную базу, что животные обосновались в лесах Литвы на постоянной основе, в том числе и на зимовку.

Специалисты центра собирали следы животных с 2017 года. Некоторые особи попали на камеры видеорегистраторов или камер слежения в поселковой местности. Сколько именно медведей обосновалось в Литве пока не известно, однако специалисты центра уверяют, что несколько совершенно точно и это не «транзитёры». Один зверь, предположительно, поселился в лесах близ городка Аниксчяй.