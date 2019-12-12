Москва, , 18:08 — REGNUM Пробки на дорогах Москвы к вечеру четверга, 12 декабря, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно интерактивной карте, серьёзные заторы наблюдаются практически на всех основных магистралях столицы, в том числе на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД.

Ожидается, что ситуация на дорогах относительно стабилизируется к 21:00, когда пробки ослабнут до 5 баллов. Полностью свободным движение, согласно прогнозу, станет к 23:00.