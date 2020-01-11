Москва, , 09:37 — REGNUM Единство мнений в отношении пенсионной реформы проявили все граждане России, независимо от возраста, образования, места проживания наших соотечественников. Об этом говорят данные опроса АКСИО-8, проведенного под России с участием более чем 85 тысяч человек. Результаты опроса представлены на сайте ИА Красная Весна.

Распределения ответов на вопрос об отношении к решению власти о проведении пенсионной реформы, в зависимости от возраста респондентов, % Без не ответивших ИА Красная Весна

Чаще других одобрительно отнеслись к этой реформе те, кто уже вышел на пенсию, однако это весьма относительная цифра: 70% действующих пенсионеров — против.

Распределения ответов на вопрос об отношении к решению власти о проведении пенсионной реформы, в зависимости от возраста респондентов, % Без не ответивших ИА Красная Весна

Принципиальных различий в зависимости от уровня образования нет. Чуть более отрицательно, чем другие, отнеслись к реформе люди со средним специальным образованием (86% — максимум по опросу), чуть менее отрицательно — с неполным средним — среди которых, очевидно, также и нынешние школьники, которым до пенсии далеко, однако и среди них 78% относятся негативно.

Распределения ответов на вопрос об отношении к решению власти о проведении пенсионной реформы, в зависимости от уровня образования респондентов, % Без не ответивших ИА Красная Весна

Различий в зависимости от типа населенного пункта также не выявлено: к реформе относятся одинаково плохо и горожане, и сельчане.

Распределения ответов на вопрос об отношении к решению власти о проведении пенсионной реформы, в зависимости от типа населенного пункта, где проживает респондент, % Без не ответивших ИА Красная Весна

Отметим, по результатам опроса пенсионная реформа не создала позитивного к себе отношения у жителей России. Подавляющее большинство наших сограждан относятся к ней отрицательно: такое мнение высказали 83% участников опроса.

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