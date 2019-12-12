Челябинск, , 18:06 — REGNUM В Челябинской области к 2024 году расселят более 190 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Речь идёт о тех домах, которые были признаны аварийными на 1 января 2017 года. Новое жильё всего обретут больше 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году переехали 720 жителей региона. За год на расселение авариек был потрачен 1,4 млрд рублей.

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