Астрахань, , 18:01 — REGNUM В Астрахани бывшему начальнику тыла ФГКОУ «Астраханское суворовское военное училище МВД России» ужесточили наказание за покушение на получение взятки в значительном размере. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В 2018 году начальник тыла предложил своему знакомому найти фирму, которая отремонтирует фасад здания и согласится выплатить ему взятку в 12% от стоимости каждого контракта. Его знакомый нашёл подрядчика и 17 января 2019 года лично получил взятку в 90 тысяч рублей, чтобы передать её начальнику тыла, но был задержан.

В августе начальника тыла приговорили к условному лишению свободы на два года и штрафу в 1 млн 350 тыс. рублей, его посредника — к условному лишению свободы на 1,5 года и штрафу в 900 тыс. рублей.

Прокурор посчитал приговоры по этому делу слишком мягкими и подал апелляцию. Вышестоящая инстанция иск удовлетворила, назначив начальнику тыла наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Остальную часть приговора оставили без изменений.