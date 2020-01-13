Москва, , 09:37 — REGNUM Несмотря на то, что в своем отрицании пенсионной реформы российский народ выразил практически полное единодушие (плохо относятся к реформе 83% наших сограждан), ряд групп населения заметно отличается своей позиции от средних показателей по стране. Возраст — один из таких факторов, повлиявших на отношение к пенсионной реформе. К такому выводу пришли авторы исследования АКСИО-8, которое было проведено по всей России с участием почти 86 тысяч человек. Результаты исследования представлены на сайте ИА «Красная Весна».

Распределение ответов на вопрос об отношении к решению власти о проведении пенсионной реформы, в зависимости от возраста респондентов, % без не ответивших ИА Красная Весна

Данные убедительно свидетельствуют: чем ближе к пенсии, тем хуже отношение к реформе. Чем пенсия дальше — тем спокойней отношение к реформе, хотя все равно остается подавляюще негативным. Заметно лучше отнеслись к реформе те, кто уже на пенсии (что объяснимо в том числе обещаниями значительно повысить пенсии благодаря этой реформе — всем памятны разговоры о ежемесячной прибавке в тысячу рублей и прочие сопутствовавшие реформе мифы). Но и в этой группе плохо к реформе относятся «только» 70%.

Формула «моя хата с краю» очевидным образом не сработала массово, коснувшись лишь очень небольшой части граждан, и не изменила расклад мнений по стране. Расклад, как выяснилось из данного опроса, однозначен: пенсионная реформа так и не смогла вызвать к себе хорошего отношения в народе.

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