Колпино, Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Город Колпино в составе Петербурга почти избавился от вмешательства высокоскоростных поездов «Сапсан» в его автотранспортную жизнь. Об этом объявил 12 декабря губернатор Северной столицы Александр Беглов во время рабочего объезда Колпинского района, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов в Колпино Gov.spb.ru

В 2020 году начнется проектирование путепровода в районе поселка Понтонный у Вознесенской улицы, отметил Беглов.

«В течение нескольких лет мы завершим и этот проект, и практически Колпино будет свободно от грузового транспорта, можно будет объехать, и самое главное — не нужно будет стоять, ждать долго, пока проедет «Сапсан», — пояснил градоначальник.

В четверг, 12 декабря, Беглов проехал на ретроавтобусе по только открытой Оборонной улице, где тоже имеется путепровод через железнодорожные пути московского направления.

«Впереди у нас еще девять таких путепроводов. Мы договорились с РЖД, одно из соглашений мы подписали специально по Цимбалинскому мосту, которому 110 лет исполнилось, он будет четырехполосным», — добавил губернатор Санкт-Петербурга.

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