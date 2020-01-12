Москва, , 09:37 — REGNUM После принятия пенсионной реформы эта мера, вопреки заверениям и намекам власти, так и не создала позитивного к себе отношения у жителей России. Подавляющее большинство наших сограждан относятся к ней резко отрицательно, что показал всероссийский опрос АКСИО-8, прошедший с участием почти 86 тысяч человек. Результаты опубликованы на сайте ИА Красная Весна.

Генеральное распределение ответов на вопрос «В прошлом году в России была проведена пенсионная реформа – повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин – до 65 лет. Как Вы лично относитесь к этому решению власти?», % ИА Красная Весна

Генеральное распределение ответов на вопрос «В прошлом году в России была проведена пенсионная реформа – повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин – до 65 лет. Как Вы лично относитесь к этому решению власти?», % ИА Красная Весна

Только 5% сограждан проявляет к данной реформе положительное отношение, 12% вообще решили не высказывать свое мнение или не определились с ним, и 83% высказали свое однозначно отрицательное отношение, причем из них 62% относятся к этой реформе резко отрицательно.

Обобщенное распределение ответов на вопрос об отношении к решению власти о проведении пенсионной реформы, %

Полученные результаты подтверждают опасения тех экспертов, которые предупреждали, что пенсионная реформа резко, буквально до отвращения, ухудшит отношения населения к власти, и, напротив, опровергает уверения тех, кто надеялся на формулу «стерпится — слюбится». Отметим, что в ходе этого же опроса выяснилось: всего 11% жителей России считают свою страну социальным государством.

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