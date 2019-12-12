Рязань, , 17:48 — REGNUM Выбрать блюда на обед могут пациенты, проходящие лечение в Рязанской областной детской клинической больнице. Пилотный проект запустили в пульмонологическом отделении, сообщили 12 декабря в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Пациенты могут выбрать, какой обед они получат на следующий день. Голосование проходит открыто — достаточно поднять руку. По словам врачей, в столовой даже начали разгораться жаркие споры, настолько понравилось нововведение детям.

«Пока новую систему выбора блюд мы ввели только в пульмонологическом отделении, где проходят лечение дети, которым не требуется особая диета. Мы предлагаем им выбрать из двух блюд и готовим на следующий день то, чего хочется детям. Это поднимает настроение, и дети едят с большим аппетитом», — рассказала главный врач ОДКБ Инна Лебедева.

Администрация больницы планирует ввести «меню по заявкам» и в других отделениях, если опыт окажется удачным.