, 13:35 — REGNUM Консервативно настроенные жители России, которые поддерживают именно нынешнюю власть и, с большой вероятностью, так или иначе к ней близки, в своих взглядах на социально-политическое устройство общества ориентированы на Запад и «жизнь как в Европе». К такому выводу пришли авторы исследования АКСИО-8, которое было проведено по всей России с участием почти 86 тысяч человек. Результаты исследования представлены на сайте ИА Красная Весна.

Распределения ответов на вопрос о том, при какой власти хотели бы жить, в зависимости от политической ориентации респондентов, % Без не ответивших ИА Красная Весна

Консервативно настроенные граждане, поддерживающие действующую в России власть, позитивно относятся к социал-демократическому, условно «европейскому» пути развития в 51% случаев. Намного реже они выбирают социалистический, он же условно «восточный» курс.

В остальных группах, распределенных по политическим взглядам, предпочтения не стали сюрпризом совершенно: коммунисты настроены резко социалистически, а либералы — большей частью прозападно, хотя и из них целая треть видит преимущества именно в социализме. Но в этой же группе — либеральной — значительно выше, чем в среднем по опросу, процент тех, кто хотел бы жить при таких устройствах, как фашизм, феодализм или рабовладение.