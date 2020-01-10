Москва, , 09:36 — REGNUM Лидером по условно «прозападным» настроениям среди прочих субъектов Федерации оказался Санкт-Петербург: к такому выводу пришли авторы социологического исследования АКСИО-8, которое прошло по России с участием почти 86 тысяч человек. Результаты опубликованы на сайте ИА Красная Весна.

Распределения ответов на вопрос о том, при какой власти хотели бы жить, в различных субъектах РФ, % ИА Красная Весна

Жить про близком к европейскому устройстве общества — социал-демократии — хотят 51% жителей северной столицы. В этом же городе меньше всего сторонников социалистической формы правления (41%, минимум по стране). Москва по своим «прозападным» настроениям находится на втором месте с отставанием на 5 процентных пунктов, зато социалистические устремления в столице распространены на 4% чаще. Обращает на себя внимание, что только в этих двух субъектах число «прозападников-европейцев» превышает число социалистов, во всех остальных субъектах Федерации картина обратная. Перелом начинается уже с Ленинградской области, где «социалистов» больше на 1%, а тройка лидеров — более социалистических и менее социал-демократических — выглядит как Белгородская, Саратовская и Рязанская области.

Также примечателен разброс в общественном мнении регионов: в ряде из них население имеет «прозападные» взгляды чаще, чем в среднем по стране, и почти все эти регионы — крупные научные и образовательные центы: Санкт-Петербург, Москва, области Ленинградская, Томская, Новосибирская, Свердловская и Башкирия. А противостоят им регионы, в которых «социалистов» заметно больше, чем в среднем по стране, и регионы эти, как правило, сельскохозяйственные, без крупных промышленных и образовательных центров — Ульяновская, Брянская, Самарская, Иркутская, Вологодская, Владимирская, Ростовская, Кемеровская и уже упоминавшиеся Рязанская, Саратовская и Белгородская области.

Авторы исследования также отмечают, что граждане России независимо от типа населенного пункта, где они живут, предпочли бы социалистическое устройство любому другому. Особенно сильны такие настроения в деревнях и на селе.