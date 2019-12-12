Сургут, Югра, , 17:29 — REGNUM В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку-таблетку. Ребёнок перенёс десять операций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте здравоохранения.

В приёмное отделение Сургутской городской клинической больницы поступила девочка в тяжёлом состоянии и сразу попала в реанимацию.

Как пояснил заведующий детским хирургическим отделением больницы Максим Смоленцев, батарейка пробыла в пищеводе три дня, что привело к тяжёлому электрохимическому ожогу пищевода и перфорации его стенки, а также к развитию сепсиса. Девочка была на грани жизни и смерти.

» С инородными телами желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей к нам ежегодно поступает около 60−70 юных пациентов», — отметил Максим Смоленцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Тюмени спасли годовалого мальчика, проглотившего рубль. Ему тоже понадобилась операция.

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