Ставрополь, , 17:29 — REGNUM Субсидии на покупку жилья получат в 2020 году 1382 молодых семей со Ставрополья. Для этого власти намерены выделить 969 млн рублей, более 900 млн рублей из которых — средства из краевого бюджета, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

Планируется, что субсидии будут перечислены весной следующего года. После этого у семей будет ровно семь месяцев на то, чтобы определиться с выбором. Такое ограничение введено для того, чтобы процедура приобретения не затягивалась на два календарных года, а механизм программы работал максимально быстро.

В числе получателей поддержки в 2020 году будут 204 многодетных молодых семьи. Они традиционно получат больший объем субсидии — 70% от расчетной стоимости жилья, вместо прописанных в федеральных правилах 35%.

До конца 2019 года в Ставропольском крае 264 молодых семьи приобретут новое жилье с использованием социальных выплат —70% от расчетной стоимости жилья. На эти цели из краевого бюджета было выделено порядка 200 млн рублей. При этом доля федерального софинансирования составила 11,2 млн рублей.

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