Волгоград, 12 декабря 2019, 17:29 — REGNUM Получить страховые выплаты могут пассажиры перевернувшегося рейсового автобуса, двигавшегося из Волгограда в Елань. Об этом 12 декабря сообщили в Национальном союзе страховщиков ответственности. Страховщик подтвердил наличие действующего договора и готовность оперативно осуществлять выплаты по упрощённой схеме.
Ответственность перевозчика была застрахована в АО «Группа Ренессанс Страхование». Потерпевшим пассажирам необходимо написать заявление в страховую компанию и представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.
Автобус Neoplan опрокинулся в кювет на дороге «Жирновск — Вешенская» в Михайловском районе Волгоградской области. В больницу с различными травмами были доставлены двое мужчина, женщина и 14-летняя школьница.
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