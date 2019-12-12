Волгоград, , 17:29 — REGNUM Получить страховые выплаты могут пассажиры перевернувшегося рейсового автобуса, двигавшегося из Волгограда в Елань. Об этом 12 декабря сообщили в Национальном союзе страховщиков ответственности. Страховщик подтвердил наличие действующего договора и готовность оперативно осуществлять выплаты по упрощённой схеме.

Ответственность перевозчика была застрахована в АО «Группа Ренессанс Страхование». Потерпевшим пассажирам необходимо написать заявление в страховую компанию и представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

«Размер страхового возмещения пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утверждённой постановлением правительства РФ №1164 и зависят от вида травмы и степени её сложности. Например, за перелом бедра положена выплата 80−300 тыс. рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма — ушибы или ссадины — оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей, — пояснил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

Автобус Neoplan опрокинулся в кювет на дороге «Жирновск — Вешенская» в Михайловском районе Волгоградской области. В больницу с различными травмами были доставлены двое мужчина, женщина и 14-летняя школьница.

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