Воронеж, , 17:26 — REGNUM Представление мэру Воронежа Вадиму Кстенину из-за нарушения сроков начала работ по ремонту виадука на улице 9 Января внёс прокурор города, сообщил ИА REGNUM старший помощник областного прокурора Михаил Усов 12 декабря.

Как уточнили в прокуратуре, работы по ремонту виадука, приведшие к масштабным пробкам в центре города, были начаты с нарушением сроков, предусмотренных контрактом, по вине муниципального заказчика. Муниципальный контракт между МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «РСК» на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути по улице 9 Января был заключён 14 августа. Однако на момент заключения контракта строительная площадка не соответствовала нормативным требованиям и условиям, необходимым для начала проведения работ. Из-за этого акт передачи строительной площадки подрядчику был подписан лишь 24 сентября, а проектная документация по реконструкции путепровода передана подрядчику спустя полтора месяца с момента заключения контракта.

Более того, при проверке проектно-сметной документации выявлено завышение сметы более чем на 10 млн рублей — в соответствии с условиями контракта, проезд по путепроводу должен был перекрываться попеременно по одной полосе, а не полностью, в связи с чем был применен повышающий коэффициент. Однако по факту путепровод был закрыт полностью.

«В связи с изложенным, прокурор города внес представление главе городского округа город Воронеж Вадиму Кстенину об устранении нарушений закона и недопущении их впредь с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности», — сообщил Усов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября путепровод на улице 9 Января полностью закрыт для проведения реконструкции. По условиям контракта, работы должны быть завершены до 1 октября 2020 года. С момента закрытия путепровода, который соединяет два района города, объездные улицы встали в пробках.

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Центр Воронежа встал в пробках после перекрытия виадука

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